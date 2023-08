Hôpital Principal de Dakar: Alioune Tine “préoccupé par l’admission de Ousmane Sonko en réanimation et les risques que la poursuite de la grève de la faim font peser sur sa vie“ - adakar.com

Hôpital Principal de Dakar: Alioune Tine "préoccupé par l'admission de Ousmane Sonko en réanimation et les risques que la poursuite de la grève de la faim font peser sur sa vie" Publié le jeudi 17 aout 2023

Rencontre entre l`opposition et la société civile

Photo: Alioune Tine, acteur de la Société civile

Le président d'Africa Jom Center, Alioune Tine a réitéré son appel à libérer Ousmane Sonko et tous les détenus politiques après l'annonce de l'admission de l'opposant en réanimation à l'hôpital Principal de Dakar.



L'acteur de la société civile et défenseur des droits humains estime que la ligne rouge risque d'être franchie avec cette menace qui pèse sur la vie d'Ousmane Sonko.



"Nous sommes gravement préoccupé par l’information relative à l’admission de Ousmane Sonko en réanimation et les risques que la poursuite de la grève de la faim font peser sur sa vie. On est sur une ligne rouge et le Président Macky Sall doit faire preuve d’un acte absolu de sublimation comme lorsqu’il a renoncé au 3eme mandat, cette fois-ci en libérant Ousmane Sonko et tous les détenus politiques, c’est la paix sociale et la stabilité du pays et de la région qui l’exige", a écrit Alioune Tine.



L'ancien dirigeant de de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme (RADDHO) interpelle directement le président de la République afin qu'il œuvre à la stabilité et la paix dans le pays.

"Président Macky Sall, il faut sortir en laissant en ordre, dans la paix et la stabilité la maison Sénégal, comme Senghor l’a fait pour Diouf, Abdou Diouf pour Wade et Abdoulaye Wade pour vous-même, excellence M. le Président", a lancé Alioune Tine.



Ce jeudi 17 juillet, Ousmane Sonko en est à son 19e jour de grève de la faim après son arrestation pour plusieurs crimes et délits présumés dont celui de l'appel à l'insurrection ou encore d'atteinte à la sûreté de l'État.



Dans de nombreuses prisons sénégalaises, plusieurs de membres de PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko que le gouvernement a dissous, qui sont dans les liens de la détention, observent en ce moment une grève de la faim.



