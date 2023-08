Nécrologie: l’acteur de cinéma Mentor Bâ est décédé ! - adakar.com

Nécrologie: l'acteur de cinéma Mentor Bâ est décédé ! Publié le jeudi 17 aout 2023

Nécrologie: l`acteur de cinéma Mentor Bâ est décédé !

Le monde du cinéma sénégalais est en deuil, ce jeudi 17 août 2023, avec la disparition de l’acteur Mentor Bâ.



La nouvelle de la disparition de cette figure confirmée du cinéma sénégalais a été confirmée, ce jeudi, par ses proches. Il est décédé à Rufisque des suites d’une maladie.



Mentor Bâ alias ABG a marqué de sa présence le milieu du cinéma sénégalais avec son rôle dans lasérie “Golden“. Il a également participé à beaucoup de productions cinématographiques. Mentor Bâ avait remporté en 2013 le « Face of The Year Made in Sénégal » pour son rôle dans “Saloum“.



La réaction de EvenProd et de Marodi



La maison de production Even Prod qui a longtemps collaboré avec l’acteur, notamment dans la réalisation de la série “Idoles“ regrette cette disparition et présente ses condoléances. "C’est avec grand regret que nous vous annonçons le décès de Mentor Ba qui fut acteur dans Idoles. Evenprod présente ses condoléances à la famille éplorée, au monde du cinéma et de la production audiovisuelle."



"C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l’acteur Mentor Ba, ABG dans la série Golden. Marodi présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée, ses amis, et à toutes les personnes qui ont pu apprécier ce très grand homme, de près ou de loin", a annoncé la maison de production sénégalaise.



Mentor Bâ est le frère de Me Khoureysi Bâ, avocat à la Cour et membre du Collectif des avocats d’Ousmane Sonko. Tôt ce matin, l’avoca a annoncé le décès sa mère avant de faire quelques heures plus tard un autre communiqué pour informer du décès de son jeune frère Mentor Bâ.





Makhtar C.