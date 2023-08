Grève de la faim : Ousmane Sonko admis en réanimation suite à un malaise survenu hier soir - adakar.com

Grève de la faim : Ousmane Sonko admis en réanimation suite à un malaise survenu hier soir Publié le jeudi 17 aout 2023

Ousmane Sonko, président du parti “les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l`éthique et la fraternité“ (Pastef)

Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis deux semaines pour se faire entendre, a été victime d'un malaise hier, mercredi 16 août 2023. Il a été admis d'urgence au service de réanimation de l'Hôpital Principal de Dakar, selon un message publié sur Twitter par El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication du parti Pastef Les Patriotes.



"Nous informons l'opinion nationale et internationale que le Président Ousmane Sonko a été admis au service de réanimation de l'Hôpital Principal de Dakar suite à un malaise survenu hier soir", peut-on lire dans son message marqué "urgent".



"Nous rappelons que le Président Ousmane Sonko, dans sa résistance face à l'injustice et à l'arbitraire, entame aujourd'hui son 19è jour de grève de la faim imposée par le régime dictatorial de Macky Sall."



El Malick Ndiaye poursuit en pointant du doigt le Président Macky Sall, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et tous les acteurs impliqués dans cette persécution inhumaine. Il affirme que leur responsabilité sera engagée pour toute conséquence.



"Nous appelons les militants, les sympathisants et tout le peuple sénégalais à rester unis pour exiger la libération immédiate et sans condition du Président Sonko et de tous les détenus politiques", a-t-il lancé dans ce message.





