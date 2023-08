Affaire Ousmane Sonko: Me Saïd Larifou saisi le Haut-Commissaire des Nations-Unies sur les Droits de l’Homme - adakar.com

Publié le jeudi 17 aout 2023

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Dans un contexte alarmant marqué par la détérioration de l'état de santé de Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis plus de deux semaines, Me Saïd Larifou, qui fait partie du groupe d'avocats représentant l'opposant Ousmane Sonko, a adressé une demande d’audience au Haut Commissaire des Nations-Unies aux Droits de l'Homme à Genève.



L'objectif premier de cet entretien est de solliciter une intervention officielle de l'instance onusienne pour mettre un terme « aux actes de violence et aux atteintes aux droits » dont est victime Ousmane Sonko.



« La Commission des Droits de l'Homme examinera et se prononcera après sur la séquestration de Monsieur Ousmane SONKO et sur les procédures judiciaires ouvertes contre lui, à quelques mois des élections, lesquelles ne respectent ni la règle du procès équitable pourtant protégée par l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, ni la présomption d'innocence avec comme objectif de l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles au Sénégal. », a relevé Me Saïd Larifou



Cette rencontre est prévue ce tenir le vendredi 18 août 2023







F.Y