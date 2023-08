Urgent : Le journaliste Abdou Khadre Sakho libéré sur décision du Procureur - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Urgent : Le journaliste Abdou Khadre Sakho libéré sur décision du Procureur Publié le jeudi 17 aout 2023 | Senego

© Autre presse par DR

Revue de presse, quotidiens, journaux

Tweet

Bonne nouvelle pour senego, qui vient d’apprendre que le confrère est libre sur décision du procureur de la République.



Arrêté ce lundi 14 août 2023, par le procureur de la République après une convocation à la division des investigations criminelles de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles, le journaliste Abdou Khadre Sakho recouvre enfin sa liberté ce mercredi 16 août 2023 sur décision toujours du Procureur qui avait ordonné son arrestation.



Nous remercions le Synpics, l’Appel, l’Anpels, le Cored, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), et tous les organes de presses qui ont apporté leur soutien à senego dans durant cette période cruciale marqué par l’arrestation de notre confrère Abdou Sakho qui recouvre enfin la liberté après trois jours de garde à vue. Remerciement particulier à la tfm et au Synpics qui avait commis d’office un avocat pour la défense de notre confrère. A tous les avocats senego dit merci.



Nous remercions la mobilisation de tout bord de toutes ces personnes connues et inconnues de nos services, des journalistes, des anonymes qui nous ont apporté leur soutien manifestes et sans failles. Nous n’oublions pas ces autres acteurs politiques, mais aussi et surtout la société civile sénégalaise.