Pluies et orages: les prévisions de la météo pour les prochaines 24 heures - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Pluies et orages: les prévisions de la météo pour les prochaines 24 heures Publié le jeudi 17 aout 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Des pluies annoncées sur Dakar

Tweet

Bulletin météo soir: valable du 16/08/23 à 21h00 au 17/08/23 à 21h00.

Au courant de cette soirée allant à demain matin, des pluies intermittentes d’intensités faibles à modérées seront notées sur Diourbel et les localités proches du littoral (Cap Skirring, Mbour, Ziguinchor, Dakar, Thiès, Fatick, Louga et Saint-Louis).



Ailleurs, un ciel couvert prédominera avec des risques faibles de pluies.

Dans l’après-midi de demain, le temps sera propice à des activités pluvio-orageuses sur le Sud et qui vont s’étendre jusqu’au Centre.



En raison de la forte couverture nuageuse, les températures seront à la baisse sur l’étendue du territoire avec des températures maximales journalières qui varieront entre 30 et 34°C.



Les visibilités seront globalement bonnes sur le pays.

L’ANACIM vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous demain dans la matinée pour un nouveau bulletin !