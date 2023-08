Sénégal : L’agence de notation GCR attribue sa meilleure note à SONATEL - adakar.com

Sénégal : L'agence de notation GCR attribue sa meilleure note à SONATEL Publié le mercredi 16 aout 2023

SONATEL, le leader des télécoms au Sénégal et dans la sous-région, a obtenu la note AAA (à l'échelle régionale) de GCR. Cette note traduit sa performance financière et opérationnelle, sa capacité à générer des revenus importants et croissants, sa position de liquidité solide et le soutien opérationnel de son actionnaire Orange.



Cette notation favorable s'explique par la capacité de SONATEL à générer des revenus élevés et croissants et à maintenir des marges solides. GCR met aussi en avant la position de liquidité renforcée de l'opérateur, qui dispose de sources de liquidités très robustes, appuyées par des flux de trésorerie importants issus de son activité.

SONATEL est une société de télécommunications qui offre à ses clients des services variés pour la voix et la donnée mobile, ainsi que l'Internet. Le profil d'affaires de la société, qui constitue une force pour sa notation, repose sur son leadership sur le marché sénégalais et sur sa présence dans d'autres pays (Mali, Guinée Bissau, Guinée Conakry et Sierra Léone). Cette diversification géographique réussie lui permet de profiter de la croissance hors du Sénégal, de réduire son risque-pays et de réaliser des économies d'échelle.