Lutte sénégalaise: Baye Mandione met fin à sa carrière de lutteur après 20 ans de carrière - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Lutte sénégalaise: Baye Mandione met fin à sa carrière de lutteur après 20 ans de carrière Publié le mercredi 16 aout 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Lutte: Boye Niang 2 domine Baye Mandione

Boye Niang 2 est venu à bout de Baye Mandione. Le combat de lutte s`est tenu le dimanche 23 février au stade Demba Diop de Dakar. Photo: Boy Niang 2, lutteur Tweet

Le lutteur Baye Mandione a annoncé officiellement mettre fin à sa carrière de lutteur après 20 ans dans le sport ancestral sénégalais, a-t-on appris ce mercredi 16 août 2023 de PressAfrik.



Son retrait officiel fait suite à sa défaite contre Bébé Diène de l’écurie Soumbédioune lors du combat de lutte à l’Arène nationale dimanche dernier. Baye Mandione annonce officiellement la fin de sa carrière dans une interview accordée à L’Observateur.



Selon lui, cette décision était déjà prise et elle n’est pas due à sa récente défaite, car d’autres lutteurs célèbres ont également pris leur retraite après des séries de défaites.

Le lutteur souligne qu’il est fier de son parcours et de l’impact qu’il a eu sur les populations de Thiaroye grâce à la lutte. Il prévoit désormais de soutenir financièrement les jeunes lutteurs de sa région.

Avec un parcours de 20 ans dans l’arène, Baye Mandione a disputé 29 combats, enregistrant 14 victoires, autant de défaites et un match nul.



H.B