Le Train Express Régional du Sénégal : 30 millions de voyageurs transportés Publié le mercredi 16 aout 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Le Train Express régional réceptionné

Dakar, le 14 janvier 2019 - Le président de la République a réceptionné officiellement, ce lundi, le Train express régional (TER). Tweet

Le Train Express Régional (TER) du Sénégal a réussi à relever le défi de la lutte contre les embouteillages qui coûtent plus de 100 milliards de francs CFA à Dakar chaque année, en transportant 30 millions de voyageurs, a-t-on appris de Pulsesn.



Selon le directeur général du TER, Abdou Ndené Sall, les performances du train sont impressionnantes. Avec 200 trajets par jour et 15 rames en service, le TER transporte quotidiennement environ 80 000 voyageurs avec une régularité et une ponctualité de 95%. Cette amélioration significative de la mobilité urbaine contribue à résoudre les problèmes de transport dans le pays.



En plus d'améliorer la mobilité, le TER a également un impact environnemental positif. Grâce à son fonctionnement, plus de 30 000 tonnes d'émissions de CO2 ont été économisées, ce qui a considérablement réduit l'empreinte carbone du transport au Sénégal.



La Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal (SETER) continuera à superviser les efforts visant à préserver et à optimiser le fonctionnement du TER. Cette réalisation est considérée comme un atout pour les générations futures et contribue à la transformation du paysage de la mobilité urbaine au Sénégal.





H.B