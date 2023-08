Drame de l’immigration clandestine: ce que l’on sait de la pirogue retrouvée au large des côtes du Cap-Vert avec 38 survivants sur 101 passagers - adakar.com

Migrants secourus par la marine du Cap-Vert

C'est un navire de pêche cap-verdien qui a secouru les migrants à bord d'une pirogue. Les candidats à l'émigration clandestine étaient partis de Fass Boye il y a plus d'un mois. En effet la pirogue était partie de Fass Boye, dans la région de Thiès, depuis le 10 juillet 2023. Les passagers n'avaient donné aucune nouvelle jusqu'à leur découverte, ce mardi 15 août 2023 par la marine cap-verdienne.



Sur les 101 migrants qui avaient embarqué, seuls 38 seront retrouvés à bord de l'embarcation par la marine capverdienne. Ce qui fait que 63 ont péri en mer. Les secouristes ont également retrouvé dans la pirogue 7 corps sans vie. Et parmi les 38 rescapés, une dizaine sont admis en soins intensifs.



Dans la classe politique, les réactions à cette énième tragédie de l'immigration se multiplient. Khalifa Ababacar Sall exprime son émotion et engage la responsabilité de l'État dans la recrudescence du phénomène.



"Ému par la disparition, au large du Cap-Vert, de migrants en provenance du Sénégal, à destination de l’Europe, à la quête d’un avenir meilleur. La recrudescence de l’émigration clandestine par voie maritime interpelle notre responsabilité de manière générale, celle de l’Etat en particulier. Chère jeunesse, naître, grandir et réussir chez soi est possible", a écrit Khalifa Sall.



L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye exprime des condoléances aux familles endeuillées et appelle le gouvernement à communiquer sur les risques encourus.



"Le cœur meurtri, nous adressons nos condoléances les plus éplorées aux familles de ces autres 63 migrants morts ou disparus entre le Sénégal et le Cabo Verde. Devraient suivre des communiqués sur les passeurs traqués, identifiés et incarcérés. La communication de masse du Gouvernement sur tous les risques courus lors de ces traversées devient impérative", a pour sa part commenté Abdoul Mbaye.



Il faut rappeler qu'à la fin du mois de juillet dernier, le Premier ministre Amadou Bâ a présidé une rencontre de validation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (SNLMI) et son Plan d’actions opérationnel.



Cette stratégie nationale est notamment portée par le Comité interministériel de lutte contre l’émigration clandestine (CILEC). Il s'agit d'une institution qui a été instaurée par le chef de l'État à travers un décret en date du 30 décembre 2020.



Il se fixe comme objectif de “lutter plus efficacement contre l’émigration irrégulière qui a causé beaucoup de pertes en vies humaines sur les routes migratoires“.





