Le Sénégal s’inspire du modèle marocain pour promouvoir le "waqf agricole" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Sénégal s’inspire du modèle marocain pour promouvoir le "waqf agricole" Publié le mercredi 16 aout 2023 | aDakar.com

© Autre presse

Agriculteur

Tweet

Dans une démarche visant à dynamiser le secteur agricole et à renforcer les liens internationaux, le Sénégal s'engage à s'inspirer du modèle marocain en matière de "waqf agricole", une initiative annoncée par Racine Ba, directeur général de la Haute autorité du waqf (HAW).



L'objectif est de bénéficier des enseignements tirés de l'expérience marocaine pour développer le waqf agricole au Sénégal.



M. Ba a souligné l'importance de l'agriculture dans l'économie sénégalaise et a expliqué que le choix de s'inspirer du modèle marocain était motivé par sa pertinence et son efficacité dans le contexte local.



La collaboration entre la Haute autorité du waqf du Sénégal et le Royaume du Maroc a été renforcée par une délégation sénégalaise qui a visité le Maroc pour étudier de près leur modèle. Cette initiative a permis d'établir des bases solides pour une coopération fructueuse entre les deux pays en matière de waqf agricole.



Le directeur général de la HAW a également souligné les perspectives de partenariats futurs avec d'autres nations du Golfe, dont le Qatar, le Koweït et l'Arabie Saoudite.





F.Y