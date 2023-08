Naufrage évité au large des côtes cap-verdiennes : 37 migrants sénégalais et un bissau-guinéen secourus - adakar.com

Naufrage évité au large des côtes cap-verdiennes : 37 migrants sénégalais et un bissau-guinéen secourus Publié le mercredi 16 aout 2023 | aDakar.com

Une situation potentiellement tragique a été évitée au large des côtes cap-verdiennes alors qu'une pirogue transportant 37 migrants sénégalais et un ressortissant bissau-guinéen a été secourue, mardi 15 août 2023.

Les secouristes ont réussi à retrouver ces candidats à l'émigration dans l'embarcation, mais il semble que ceux-ci soient des rescapés. Au départ, la pirogue avait embarqué 101 passagers, d'après les témoignages des survivants.



D'après le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ces migrants avaient quitté la localité de Fass Boye, située dans la région de Thiès au Sénégal, le 10 juillet dernier. Suite à leur sauvetage, les 38 rescapés, dont un Bissau-guinéen, sont actuellement pris en charge sur l'île de Sal au Cap Vert.



Le ministère a également confirmé qu'il travaillait en étroite collaboration avec les autorités compétentes du Cap Vert pour organiser le rapatriement rapide de ces rescapés au Sénégal. Cette action vise à garantir leur sécurité et leur bien-être après l'expérience périlleuse en mer.



