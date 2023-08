Sénégal: inquiétude autour de l’état de santé d’Ousmane Sonko, toujours en grève de la faim - adakar.com

Sénégal: inquiétude autour de l'état de santé d'Ousmane Sonko, toujours en grève de la faim Publié le mercredi 16 aout 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, président de PASTEF

L'opposant politique sénégalais continue sa grève de la faim depuis le 31 juillet, date de son incarcération. Ces cinq derniers jours, il a même refusé de se soigner, afin de contester son arrestation du 28 juillet, notamment pour appel à l’insurrection. Alors que son état de santé se détériore, plusieurs acteurs politiques de l'opposition s'inquiètent pour son sort.



Ce mercredi 16 août, cela fait 17 jours qu'Ousmane Sonko ne s'alimente plus. Incuplé et écroué lundi 31 juillet, l'opposant sénégalais, visé par sept chefs d'accusation dont appel à l'insurrection, poursuit sa grève de la faim. Et son état de santé suscite l'angoisse au sein de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi.



Pour rappel, le 6 août, Ousmane Sonko a dû être hospitalisé à Dakar en raison de son état de santé précaire. Malgré cela, le leader du Pastef, parti dissous, ne change rien à sa ligne de conduite.