Communiqué du Synpics sur l’arrestation du journaliste Abdou Khadre Sakho de SENEGO

Xe Congrès du Syndicat national des professionnels de l`information et de la Communication du Sénégal (Synpics)

Ahmadou Bamba Kassé, Secrétaire général du Syndicat national des professionnels de l`information et de la Communication du Sénégal (Synpics)

Nous avons été saisis ce mardi matin des suites concernant l'affaire de senego dont le rédacteur en chef et un des journalistes ont été convoqués à la DIC depuis lundi après midi.



Mangoné Ka, rédacteur en chef de Senego est libre après plusieurs heures d'audition. Il ne saurait en être autrement. Pénalement c'est le directeur de publication et propriétaire de ce site d'information Sidy Mbacké qui est responsable de tout ce qui est diffusé dans le média qu'il dirige. Pas son Rédchef.



La question que l'on se pose concerne Abdou Khadre Sakho.

Comment l'auteur des propos peut être libre et le journaliste qui les a rapportés, en garde à vue ?



Le SYNPICS informé ce mardi par un des responsables de la section de Senego s'inquiète de cette propension à vouloir faire porter le chapeau de faits supposés faux au journaliste. Toute l'assistance requise lui sera apportée pour qu'il recouvre la Liberté.



Nous mettons le propriétaire du site Senego Mr Mbacké devant ses responsabilités de protection juridique de ses employés.



En attendant, le Synpics - Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal a commis l'avocat Me Bamba Cissé pour apporter tout support au mis cause.



Notre lecture de cette affaire est qu'il s'agit d'un abus manifeste qui trahit un détournement de procédure.



Comment en effet des propos tenus dans l'espace public lors d'une émission sur un autre support avant que le journaliste Sakho le reprenne sur Senego, peuvent-ils lui être imputés au motif qu'il s'agisse d'une diffusion de fausses nouvelles ?