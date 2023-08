Grève de la faim - Alioune Tine alerte sur la vie en danger de Ousmane Sonko - adakar.com

Grève de la faim - Alioune Tine alerte sur la vie en danger de Ousmane Sonko Publié le mardi 15 aout 2023

Le Secrétaire exécutif du think-tank “Afrika Jom Center“ alerte sur l'état de santé de Ousmane Sonko qui observe une grève de la faim depuis plus de 15 jours maintenant.



Selon Alioune Tine, l'état de santé du chef de l'opposition s'est fortement dégradé et sa vie serait même en danger. "Les informations qui me parviennent de proches de Sonko, de ses avocats et même de médecins sur l'état de santé de Ousmane Sonko sont très préoccupantes et pourraient si des décisions urgentes ne sont pas prises mettre en danger sa vie", a indiqué Alioune Tine.



Le défenseur des droits humains appelle à libérer Ousmane Sonko et tous les détenus politiques qui observent actuellement une grève de la faim pour préserver la paix et la stabilité. "Il faut libérer Sonko et les détenus politiques pendant qu’il est encore tant. Ce pays a besoin de paix, de stabilité et surtout de réconciliation par le dialogue et la concertation", a indiqué Alioune Tine.



Makhtar C.