Pluies et orages : les dernières prévisions de l'ANACIM

Pluies et orages : les dernières prévisions de l'ANACIM Publié le mardi 15 aout 2023

© Autre presse par DR

Des pluies annoncées sur Dakar

Bulletin météo du mardi 15/08/23 à 12h00 au 16/08/23 à 12h00

La situation météorologique sera favorable à des manifestations pluvio-orageuses faibles à modérées devenant localement fortes sur la quasi-totalité du territoire notamment dans les régions Centre (Kaolack, Fatick, Diourbel, Koungheul), Est (Matam, Tambacounda, Kédougou) et Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou).

Sur le littoral (Dakar Mbour Cap Skirring) et la zone Nord (Saint-Louis, Louga, Matam), le ciel restera couvert avec de la pluie intermittente attendue au courant de la journée.

Une relative baisse des températures journalières sera notée en raison de la forte couverture nuageuse; les maximas de températures varieront ainsi entre 30 et 38°C.

Les visibilités seront généralement bonnes.

Les vents souffleront de secteur Sud-ouest à Ouest et d’intensités faibles à modérées.