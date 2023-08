Pluies et orages à partir de ce 15 août: l’alerte des services de la météo - adakar.com

Pluies et orages à partir de ce 15 août: l'alerte des services de la météo
Publié le mardi 15 aout 2023

Prévisions météorologiques pour la période du 15 au 17 Août 2023



Dès l’après-midi du Mardi 15 Août, des pluies intenses accompagnées d’orages aborderont le pays par le Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) et l'Est (Tambacounda, Bakel et Matam).



Dans la soirée du 15 Août allant à la journée du 16 Août, les systèmes pluvieux évolueront progressivement vers le Centre (Fatick, Kaffrine, Kaolack et Diourbel), le Nord (Louga, Saint-Louis et Matam) et les localités Ouest (Dakar, Thiès et Mbour).



Par la suite, les orages et pluies intenses se maintiendront sur le littoral (Saint- Louis, Louga, Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou) dans la journée du Jeudi 17 Août.