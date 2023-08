Tribunal de Dakar : le procès en appel des députés du PUR encore renvoyé au 20 novembre prochain - adakar.com

Publié le mardi 15 aout 2023

Le procès en appel des députés du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) Massata Samb et Mamadou Niang a été renvoyé au 20 novembre prochain pour plaidoirie à la demande de la partie civile, annonce la RFM.



Mamadou Niang et Massata Samb ont comparu libre. Ils ont recouvert la liberté depuis le 13 juin dernier après avoir purgé une peine de 6 mois de prison ferme.



Pour rappel, Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés en première instance le 2 janvier dernier à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires et menace de mort assortis d'une amende de 100 mille FCFA et 5 millions FCFA de dommages et intérêts au préjudice de leur collègue députée Amy Ndiaye Gniby.