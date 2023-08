29 points de collecte des déchets solides seront aménagés à Dakar - adakar.com

News Société Article Société 29 points de collecte des déchets solides seront aménagés à Dakar Publié le mardi 15 aout 2023 | afrik21.africa

© Autre presse par DR

Des tas d`ordures jonchent les rues de Dakar

En réponse à l’insalubrité grandissante dans les rues de Dakar, un investissement devrait permettre l’installation de 29 points de collecte de déchets dans la capitale sénégalaise.

Les autorités du Sénégal veulent passer de la parole à l’acte dans le domaine de l’assainissement. Ainsi, le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (Promoged) annonce pour la fin du mois d’août 2023, la livraison de 29 points de collecte des déchets solides dans la ville de Dakar. Les sites qui seront aménagés dans plusieurs quartiers en proie à l’insalubrité faciliteront l’acheminement des ordures ménagères vers les centres de traitement dédiés.



« Il reste juste des travaux de finitions. Chaque installation portera un nom qui reflète l’histoire et la réalité de la zone bénéficiaire et va générer trois emplois notamment pour les jeunes », promet Ibrahima Diagne. Selon le directeur du Promoged, 34 autres points de collecte seront livrés dès septembre 2023 afin d’atteindre les 63 sites pour cette première phase. En effet, le gouvernement sénégalais investit 70 millions de francs CFA (1,1 million d’euros) dans la construction de « plus de 250 points de regroupements normalisés dans sept régions d’intervention ».



Le Sénégal génère quotidiennement 7 000 tonnes de déchets, selon les chiffres officiels. Ces infrastructures de proximité ont donc pour but d’inciter les populations à l’adoption de meilleures pratiques de gestion des déchets puisque les résidus alimentaires qui sont jetés dans la nature ainsi que les boues d’épuration finissent par polluer leur cadre de vie.



C’est un projet parmi tant d’autres dans le pays de la Téranga puisque l’État a lancé au premier semestre de cette année la Brigade de proximité de la propreté (Bipro). Cette initiative mise en œuvre par la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) est sensée déployer 140 jeunes, 10 tricycles et 10 motos scooters « pour transporter les ordures collectées vers les points de stockage aménagés », d’après l’entreprise publique.



Benoit-Ivan Wansi

