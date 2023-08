Sénégal: deux sœurs siamoises séparées avec succès - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Sénégal: deux sœurs siamoises séparées avec succès Publié le mardi 15 aout 2023 | RFI

© aDakar.com par PMD

Inauguration Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Bâ de Sédhiou

Sédhiou, le 3 mars 2023 - Le président de la République a procédé à l`inauguration du Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Bâ de Sédhiou. Tweet

Au Sénégal, deux sœurs jumelles siamoises ont été séparées avec succès ! Une intervention chirurgicale rare et périlleuse a été effectuée, le 9 août, avec succès, par les équipes du centre hospitalier national d’enfants Albert Royer. Deux autres cas de séparation de siamois avaient été réussis en 2003 et en 2018, à Dakar.



C’est à quatre mois de grossesse que la mère apprend que ses jumelles ont une malformation rare : elles sont siamoises, unies par le foie et par le sternum.



Une césarienne est programmée le 4 septembre 2022. Elles sont ensuite gardées sous surveillance, avant d’être séparées à l’âge de onze mois, une opération qui a duré une heure vingt.



« Le deuxième organe qui était commun à ces jumelles, était le foie, l’organe le plus volumineux du corps qui a plusieurs fonctions. Cela nécessite, pour sa séparation, que l’on tienne compte de son importance sur le fonctionnement de l’être humain. Il fallait donner, à chaque siamoise, un foie normal avec tous ses attributs », explique Gabriel Ngom, chef de service de chirurgie pédiatrique au centre hospitalier Albert Royer.