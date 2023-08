Au Sénégal, Ousmane Sonko radié du fichier électoral… Pour l’instant ? - adakar.com

Au Sénégal, Ousmane Sonko radié du fichier électoral… Pour l'instant ?
Publié le mardi 15 aout 2023 | Jeune Afrique

Condamné à deux ans de prison ferme et incarcéré depuis le 31 juillet pour plusieurs chefs d’accusation, dont « appel à insurrection », l’opposant a été exclu par le ministère de l’Intérieur des listes électorales. Une décision qui le met hors course pour la présidentielle de février 2024.



L’avenir politique d’Ousmane Sonko est-il désormais scellé ? Le principal opposant à Macky Sall, incarcéré depuis le 31 juillet pour sept chefs d’accusation dont « appel à insurrection », a été radié des listes électorales et ne pourra donc plus prétendre à une candidature à la présidentielle du 25 février 2024. L’information a été confirmée à Jeune Afrique par Mor Talla Tine, le préfet de Dakar, et une source gouvernementale qui n’a pas souhaité faire de commentaires.