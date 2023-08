Ville de Dakar : Les conseillers du Pur se « rebellent » contre Barthélémy Dias - adakar.com

Ville de Dakar : Les conseillers du Pur se « rebellent » contre Barthélémy Dias
Publié le mardi 15 aout 2023

Hôtel de ville de Dakar

La sortie du maire de Dakar, Barthélémy Dias, jeudi dernier, contre le secrétaire général national du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), Cheikh Ahmed Tidiane Youm, n’est pas du goût des militants et élus de la formation politique dirigée par Serigne Moustapha Sy.



A travers un communiqué, ces membres du conseil de la ville de Dakar ont condamné « fermement » les propos « déplacés, et irrespectueux » du responsable de Taxawu Sénégal, par « un discours insidieux et volontaire d’omission de ses prérogatives ».



Selon eux, « personne au Sénégal n’ignore que le secrétaire général national du Pur représente dignement le Président du parti Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ». Ils rappellent, dans la foulée, que le guide religieux a renouvelé à plusieurs reprises et publiquement sa confiance totale en Cheikh Ahmed Tidiane Youm.



A ce titre, ces conseillers à la Ville de Dakar et militants du Pur ont demandé à leur collègue maire de « faire preuve de plus de retenue, de respect et de considération à l’endroit du Pur et de l’ensemble de ses militants ».



Renouvelant leur « confiance totale » à Serigne Moustapha Sy, ils s’engagent à travailler « main dans la main avec leur secrétaire général pour « le bien-être, la liberté et le droit à la vie de tout le peuple sénégalais ».

