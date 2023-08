Yewwi Askan Wi: les élus “PUR“ du Conseil municipal de Dakar répondent à Barthélémy Dias - adakar.com

Yewwi Askan Wi: les élus "PUR" du Conseil municipal de Dakar répondent à Barthélémy Dias
Publié le lundi 14 aout 2023

© aDakar.com par BL

Les leaders et élus de la Yewwi Askan Wi chez Barthélémy Dias

Dakar, le 21 septembre 2022 - Les leaders et élus de la coalition Yewwi Askan Wi se sont retrouvés chez le maire de Dakar Barthélémy Dias pour verdict de la cour d`appel sur l`affaire Ndiaga Diouf. Tweet

Après la sortie de notre collègue et maire de la ville de Dakar, ce jeudi 10 août 2023, nous, élus militants du PUR et membres du conseil de la ville de Dakar condamnons fermement ses propos déplacés, et Irrespectueux a l’endroit de notre camarade et Secrétaire Général National du PUR, Cheikh Ahmed Tldiane YOUM, par un discours insidieux et volontaire d’omission de ses prérogatives.

Personne au Sénégal n'ignore que le Secrétaire Gênerai National du PUR représente digne¬ment le Président du parti Serigne Mouhamadou Moustapha SY ALMAKTOUM au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi Le Président du PUR a renouvelé a plusieurs reprises et publiquement sa confiance totale en Cheikh Ahmed Tidlane YOUM.



Dans ce sillage, nous, conseillers à la mairie de ville de Dakar et militants du PUR lui renouvelons également notre confiance et nos encouragements.



Nous demandons à notre collègue maire de Dakar de faire preuve de plus de retenue, de respect et de considération à l'endroit du PUR et de l’ensemble de ses militants. Nous renouvelons notre confiance totale au Président du Parti Serlgne Moustapha Sy et nous engageons à travailler main dans la main avec le Secrétaire Général du PUR Cheikh Ahmed Tïdjane Youm pour le bien-être, la liberté et le droit a la vie de tout le Peuple sénégalais.



Les signataires !

1. Elhadjl Moussa KANE. conseiller spécial du maire de Dakar

2. Mme Jacqueline Hewo BADIANE, Se adjointe au maire do ta ville de Dakar

3. M. Pape Moussa POUVE. secrétaire élu de la ville de Dakar

4. Honorable Awa OIÊNE. conseillère et Présidente de la commission administrative de la ville de Dakar

5. Mme Rokhaya Daba DiAGNE, Conseillère et 1ere vice présidente de la commission commerce, artisanat et industrie

6. Mme Ndeye Top GUEYE Conseillère et membre dos commissions éducation et sociale

7. Mme Soukeyna NDOYE. Conseillère et membre des commissions pèche et action sociale

8. M. Ciré DIA, conseiller a la ville de Dakar

9. M. Ablaye 5AMB, conseiller et membre des commissions pêche et sociale



Fait à Dakar, le 14 août 2023

LA COMMISSION COMMUNICATION