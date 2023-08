La Banque africaine de développement au cœur d’une polémique sur l’utilisation de fonds - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La Banque africaine de développement au cœur d’une polémique sur l’utilisation de fonds Publié le lundi 14 aout 2023 | RFI

Tweet

Dans son édition du 14 août 2023, le quotidien économique et financier britannique Financial Times consacre une enquête au « Fonds pour l'intégrité de l'Afrique », créé en 2016 par la Banque africaine de développement (BAD). Fonds dont les ressources n'ont pas été utilisées. Explications.

RFI - Actualités, info, news en direct - Radio France Internationale





La Banque africaine de développement est au centre d'une polémique dévoilée par le Financial Times, dans un article paru ce lundi 14 août 2023. L'institution financière a en effet échoué à mettre en œuvre les fonds collectés depuis sept ans dans le cadre de sa lutte anti-corruption.



Ce « Fonds pour l'intégrité de l'Afrique » a été créé en 2016 et devait financer des programmes contribuant à la prévention, à la détection et à la répression de la corruption sur le continent, et aider aussi les investigations. C'est en tout cas ce qu'annonçait le communiqué paru à l'époque.