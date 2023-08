Tragedie à Guédiawaye : Un mineur de 5 ans poignardé à mort - adakar.com

Tragedie à Guédiawaye : Un mineur de 5 ans poignardé à mort Publié le lundi 14 aout 2023 | aDakar.com

Le coprs d'un mineur âgé de 5 ans de sexe masculin a été retrouvé assassiné, ce lundi 14 août 2023, sur la terrasse de la maison qu'il occupait avec ses parents en location, a-t-on appris de plusieurs médias locaux.



Selon les informations recueillies auprès d'un habitant du quartier, cette tragédie aurait eu lieu pendant la nuit. "C'est ce matin qu'on a découvert son corps sur la terrasse. Apparemment, quelqu'un s'est introduit dans la maison. À l'insu de tous, il a emmené l'enfant sur la terrasse et l'a poignardé à plusieurs reprises avant de prendre la fuite", a rapporté le témoin.



Face à cette situation choquante, les autorités ont rapidement réagi. La Police scientifique ainsi que les Sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour effectuer des investigations approfondies. Le corps de l'enfant a été pris en charge par les pompiers et une enquête a été officiellement ouverte pour élucider les circonstances de ce drame épouvantable.



Cette tragédie a bouleversé la communauté locale et suscité une vive émotion. Les autorités s'efforcent maintenant de rassembler tous les éléments nécessaires pour identifier les coupables et rendre justice à la victime et à sa famille.



