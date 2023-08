Réélection du bureau municipal de la ville de Dakar, exclusion Taxawu de Yaw: Barth sans retenue - adakar.com

Réélection du bureau municipal de la ville de Dakar, exclusion Taxawu de Yaw: Barth sans retenue Publié le lundi 14 aout 2023

Les leaders et élus de la Yewwi Askan Wi chez Barthélémy Dias

Dakar, le 21 septembre 2022 - Les leaders et élus de la coalition Yewwi Askan Wi se sont retrouvés chez le maire de Dakar Barthélémy Dias pour verdict de la cour d`appel sur l`affaire Ndiaga Diouf.

Le maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias, a tenu hier un point de presse pour s’exprimer sur la réélection du bureau municipal et sur l’exclusion de Taxawu Sénégal de la coalition Yewwi Askan Wi.



Une décision de justice rendue par la cour d'appel a ordonné au maire de la ville de Dakar la reprise de l'élection du bureau municipal pour le non-respect de la parité. Cette décision a fait perdre à Abass Fall, membre de l’ex-Pastef, son poste de 1er adjoint au maire.



Hier, Barthélemy Dias a tenu un point de presse pour répondre à ceux qui estiment qu'il a choisi de remplacer M. Fall par un membre de Taxawu Sénégal.



"Je souhaiterais dire à ceux qui refusent aujourd'hui de traiter l'information de façon objective, qui versent plus dans l'émotion, dans la passion et dans la sensation, que nous vivons dans une République et dans une République, les décisions de justice s'imposent aux citoyens que nous sommes, quels que soient nos rangs, grades et titres", a souligné le maire de Dakar.



Barthélemy Dias d'ajouter : "En tant que maire de la ville de Dakar, j'ai le contrôle de l'égalité qui s'impose à moi. Je voudrais dire aujourd'hui, quand je reçois une décision de justice, que je refuse d'exécuter, le préfet de Dakar, par le Code général des collectivités locales, a le droit de faire imposer la loi. Donc, je voudrais dire à ceux qui sont en train de verser dans la désinformation, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils sachent que cette décision de justice s'impose au maire de Dakar que je suis et à tout le conseil municipal de la ville de Dakar et que si on refuse de se soumettre, le préfet de Dakar a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire".



En effet, explique Dias-fils, "nous avons ouvert une séance ordinaire du conseil municipal, hier. Nous avons proposé un ordre du jour de huit points et, parmi ces derniers, il y a celui qui consiste à reprendre la composition du bureau municipal. Je rappelle que cette composition du bureau municipal se fait par un vote. Ce n'est pas par une nomination. Je n'ai aucun pouvoir, moi Barthélemy Dias, de sortir, mettre sur touche ou combattre un conseiller municipal."



Selon les propos de l’édile de la capitale, lors de l'installation du deuxième bureau municipal, deux membres de Pastef ont décliné l'offre. Ce à quoi il a déclaré que le bureau municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas un jardin d'enfants et le conseil municipal de la ville de Dakar aussi n'est pas une garderie d'enfants, mais qu’ils sont là pour servir le peuple de Dakar.



Ensuite, Barthélemy Dias dit avoir rappelé que, lors de l'élection et de l'installation du premier bureau, il avait été retenu la présence de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le bureau municipal. Parce que, dit-il, le conseil municipal de la ville de Dakar, c'est 100 conseillers municipaux et BBY à elle seule, c'est 33 conseillers et il y a des partis qui ont un seul conseiller, qui sont membres du bureau municipal et membres de Yewwi Askan Wi.



De même, informe-t-il, lors de l'installation du premier bureau municipal, "nous n'avons pas réussi à faire rentrer la coalition Benno Bokk Yaakaar. Nous avons réussi à les convaincre, dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal, à venir travailler et servir le peuple de Dakar, ce qu'ils ont très difficilement accepté. Les deux postes que nos amis du Pastef ont rejetés pour des raisons qui leur sont propres, nous les avons donnés à Benno et à Wallu. Alors, il faut qu'on puisse se dire des vérités et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais, parce qu'il y a ce que je considère de la calomnie politique".



Barth traite les membres de YAW de traitres



"On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation difficile, une injustice que nous avons vécue et connue, bien avant eux, vouloir dire, parce que, peut-être, nous allons être empêchés de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique, toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté, à nous soutenir, à oublier leurs ambitions, ces gens sont des traîtres", a lancé l'édile de la ville de Dakar.



"Je m'adresse au peuple de Dakar, je ne polémiquerai avec personne. Je vais vous dire c'est quoi un traître. Il est celui avec lequel vous vous êtes battus, vous avez cheminé, vous êtes sacrifiés et qui vous a dit et dit au peuple sénégalais qu'il fera tout pour que vous soyez candidat à l'élection présidentielle, il l'a même inscrit dans sa charte, la charte de la coalition Yewwi Askan Wi, en disant qu'il n'est pas question que Khalifa Sall ne soit pas candidat et, subitement, cette personne décide de changer d'avis. Ces gens qui se disent être nos alliés, mais qui sont en vérité des traîtres, décident qu'ils vont introduire un recours à l'Assemblée nationale pour que Khalifa Sall ne soit pas candidat".



Par ailleurs, Barthélemy Dias dit considérer ce qui se passe actuellement comme de l'injustice. Parce que, indique-t-il, "nous considérons qu'en 2023, la démocratie sénégalaise aurait dépassé le stade de chercher à dissoudre un parti politique. Mais je rappelle qu'un parti politique aussi est soumis à des lois et règles. La conquête du pouvoir se fait exclusivement par la voie électorale. Il n'y a pas d'autres voies et ceux qui ont voulu choisir l'autre voie, je le dis, je le répète et j'insiste, ils n'auront pas de résultat. Le Sénégal a été et restera une République".



D'après Barthélemy Dias, ‘’ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, n'existaient pas sur le champ politique, lorsqu'ils avaient été exclus du Parti socialiste. Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation, on laissera le soin au peuple sénégalais de pouvoir apprécier. Khalifa Sall est votre allié, il n'est pas votre ennemi".



"Dans Yewwi, il y a les uns, les autres et les etcétéras"



Barthélemy Dias a profité de cette occasion pour solder ses comptes avec les membres de la coalition Yewwi Askan Wi, qui disent exclure Taxawu Sénégal de la coalition. "Je vais scinder la coalition en trois parties : il y a les uns, les autres et les etcétéras. Les uns, nous sommes trois membres fondateurs de la coalition. Les autres sont ceux qui sont venus à la table une fois que nous sommes allés chercher la dépense, aller faire les courses, cuisiner et mettre à table. Les etcétéras sont les frustrés de la 26e heure qui pensent qu'ils sont le nombril du monde", fulmine le maire de Dakar.



En effet, dit-il, dans la charte de Yewwi Askan Wi, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus. Ce n'est pas possible. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. "Comment, dans le groupe des uns, l'un est malheureusement empêché, parce qu’étant incarcéré, l'autre étant injoignable et Khalifa Sall étant hors du territoire… Ils se sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqué qui veut faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée. Je voudrais parler aux autres, en les invitant à la tenue et à la retenue, parce que vous faites pitié", persifle-t-il.



"Si vous pensez, ajoute-t-il, que c'est en écartant certains, en vous réjouissant que d'autres soient en prison, que vous puissiez être candidats pour bénéficier d'un vote, je vous dis de revenir sur terre. Vous êtes en politique. Vous n'êtes pas dans une bande dessinée. Et aux etcétéras qui ont boudé, lorsqu'on mettait en place Yewwi Askan Wi et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de mannequinat, je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place, parce qu’on n’a jamais vu un locataire qui a fait sortir le propriétaire de la maison", martèle le maire de Dakar.