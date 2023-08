Taux d’exécution de 80% pour la phase 2 du Plan Sénégal émergent (PSE) : vers l’émergence en 2024 - adakar.com

Taux d'exécution de 80% pour la phase 2 du Plan Sénégal émergent (PSE) : vers l'émergence en 2024
Publié le lundi 14 aout 2023

La mise en œuvre de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (PSE) pendant la période 2019-2023 a enregistré un taux d'exécution de 80% des engagements, selon les informations fournies par le directeur général de la planification et des politiques économiques, Mouhamadou Bamba Diop, rapporte Sika Finances.



Selon lui, les axes 2 et 3 du PSE, consacrés respectivement au développement humain et à la bonne gouvernance, ont atteint un taux d'exécution de 84%. Les dépenses d'investissement de cette phase ont été réalisées à hauteur de 82%, selon le directeur général.



Ces performances économiques obtenues depuis le lancement du PSE en 2014 placent le Sénégal sur la voie de l'émergence. Le pays se prépare ainsi à entrer dans le cercle des pays émergents dès l'année prochaine, sous réserve des observations du Conseil économique et social des Nations unies.



Le Sénégal, qui avait été classé parmi les pays les moins avancés au début des années 2000 en raison de critères tels que le PNB par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'alphabétisation, a enregistré une transformation notable. Le PNB par habitant est désormais en hausse, le taux de croissance du PIB est en moyenne annuelle supérieur à 5% sur la période 2014-2023, et les indicateurs sociaux se sont améliorés grâce aux investissements dans divers secteurs tels que l'agriculture, la santé, l'éducation et l'habitat.



Le Plan Sénégal émergent, lancé en 2014, a été la base de la politique économique du président Macky Sall. Il a permis la réalisation de nombreuses infrastructures d'envergure, dont le Train express régional, la plateforme industrielle de Diamniadio et le Parc des technologies numériques, contribuant ainsi au développement et à la croissance du pays.