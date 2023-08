Intervention militaire au Niger: Les forces sénégalaises en route ce lundi - adakar.com

Intervention militaire au Niger: Les forces sénégalaises en route ce lundi
Publié le lundi 14 aout 2023

Les forces de regroupement sénégalaises de la DETSEN/ECOMIF 1 se sont mis en route vers la région Thiès, ce lundi 14 août dans le cadre de la mission d’intervention censée rétablir l’ordre constitutionnelle au Niger, renseigne e-médias.



Ces unités spéciales composées de personnels d’État-major et d’éléments du 12è détachement sénégalais (DETSEN 12) et de la MINUSMA, seront déployées pour l’opération en vue au Niger, en exécution du mandat de la CEDEAO.



Au dernière nouvelle du dimanche 13 août, selon un communiqué lu à la télévision, le gouvernement putschiste en place au Niger ont l’intention de « poursuivre » le chef d’État déchu pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté » du pays.



