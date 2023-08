Immigration clandestine: une embarcation avec 130 migrants sénégalais interceptée au Sahara occidental - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Immigration clandestine: une embarcation avec 130 migrants sénégalais interceptée au Sahara occidental Publié le lundi 14 aout 2023 | aDakar.com

© Autre presse par dr

Sénégal: des voix s’élèvent suite aux propos du président tunisien sur l’immigration

Tweet

Une unité de surveillance du littoral marocain a réussi à intercepter une embarcation transportant 130 migrants clandestins sénégalais qui s'est échouée au niveau de Dakhla, au Sahara occidental. Cette opération porte à au moins 253 le nombre de migrants originaires d'Afrique subsaharienne débarqués sur les côtes marocaines depuis le 8 août 2023, selon des sources militaires marocaines et un bilan de l'AFP.

L'embarcation, partie de la localité de Fass Boye, près de Thiès, au Sénégal, avait pour destination les îles Canaries, en Espagne. Les gardes-côtes marocains ont réussi à intervenir avant que la pirogue n'atteigne sa destination.

Ces événements font suite à d'autres incidents similaires au cours des dernières semaines, avec notamment un groupe de migrants secourus au large de Tarfaya par la marine marocaine. La route migratoire des Canaries connaît actuellement une augmentation d'activités, avec des migrants tentant de rejoindre l'Europe depuis les côtes du Maroc et du Sahara occidental.



Les naufrages et les tentatives de migration irrégulière restent une préoccupation majeure, avec des ONG signalant régulièrement des incidents tragiques dans les eaux marocaines, espagnoles ou internationales, entraînant des pertes de vies humaines.



H.B