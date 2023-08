Sadio Mané remporte son premier trophée avec Al Nasr, Kalidou Koulibaly Malchenceux - adakar.com

L'international Sénégalais, Sadio Mané a remporté son premier trophée la Coupe arabe des clubs champions avec le club saoudien Al-Nassr,ce samedi 12 août, en battant sur un score de 2-1 en prolongations Al-Hilal, club de son coéquipier Kalidou Koulibaly.



Bien que les coéquipiers de Kalidou Koulibaly aient ouvert le score à la 51e minute grâce à Michael, la finale a été âprement disputée, comme en témoignent les avertissements reçus par Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, qui ont tous deux reçu un carton jaune.



Malgré les difficultés, Al-Nassr a réussi à égaliser à la 74e minute grâce au Portugais Cristiano Ronaldo, sur une passe décisive du Saoudien Sultan Al Ghanam. Ronaldo a ensuite inscrit un deuxième but dans les prolongations (98e).



Malgré les expulsions de deux joueurs d'Al-Nassr, le club a tenu bon pour remporter la victoire. L'arbitre avait accordé un penalty à Al-Hilal à la 77e minute, mais l'a annulé après avoir consulté la VAR.



Cette victoire représente un premier sacre sous les couleurs jaune et bleu saoudienne ainsi un énième trophée à sa vitrine, lui qui a rejoint officiellement Al-Nassr le 1er août.



