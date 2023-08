Onze suspects pyroman impliqués dans la planification de futurs attentats terroriste arrêtés par la Sûreté urbaine - adakar.com

Onze suspects pyroman impliqués dans la planification de futurs attentats terroriste arrêtés par la Sûreté urbaine Publié le dimanche 13 aout 2023

Onze individus identifiés comme des pyromanes perpétrant une série d'attentats terroristes visant des zones sensibles de Dakar et ses environs ont été interpellés par la Sûreté urbaine, dans la soirée du vendredi 11 au samedi 12 août 2023, a-t-on appris de l'OBS. Leur interpellation a permis aux forces de sécurité de déjouer une série d'attentats imminents à Dakar et d'autres villes.



Parmi les individus arrêtés figure Cheikh Diouf, originaire de Kaolack et étudiant en infographie, résidant à la cité Sipres (Zac-Mbao). Il a été appréhendé en possession d'un sac contenant des "herses anti-intrusion". Interrogé par les enquêteurs, Diouf a avoué être revenu de Kaolack avec ces herses, confectionnées selon lui par un individu du nom de Bitèye.



Diouf a également révélé la présence de stocks de carburant et de produits utilisés pour fabriquer des cocktails Molotov. Il a affirmé que ces équipements et produits étaient destinés à alimenter des cellules secrètes implantées dans différentes zones, notamment Pikine, Yoff, Keur Mbaye Fall, Zac-Mbao, Rufisque, Parcelles-assainies, l'autoroute à péage et la Voie de dégagement nord-3 (Vdn 3).



La collaboration de Diouf a permis de mettre en lumière un autre maillon de la chaîne de complicité, Matar Sall. Technicien en fibre optique chez "Afitel", Matar Sall est soupçonné d'être à la tête de la cellule de Keur Mbaye Fall. Des indices concordants, issus d'une perquisition effectuée chez lui, suggèrent qu'il préparait l'arrivée d'un important arsenal et de fonds pour soutenir les actions de sa cellule.



