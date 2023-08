Approvisionnement du marché en oignon : Abdou Karim Fofana promet 14 mille tonnes - adakar.com

Approvisionnement du marché en oignon : Abdou Karim Fofana promet 14 mille tonnes Publié le samedi 12 aout 2023 | Le Quotidien

Abdou Karim Fofana Ministre de l’urbanisme

Le Sénégal subit les effets des changements climatiques. C’est ce dérèglement qui a conduit à la raréfaction de l’oignon, et par conséquent, à l’augmentation des prix de cette denrée. Le ministre du Commerce, de la consommation et des Petites et moyennes entreprises (Pme) annonce la réception de plus de 14 mille tonnes pour apaiser la tension notée sur le marché depuis quelques semaines, voire des mois.



Par Malick GAYE – 1200 à 1500 francs Cfa le kilogramme ! C’est à ce montant que les Sénégalais achètent actuellement l’oignon, qui est pourtant produit localement. Soit le triple de son prix normal. Une situation qui a poussé le ministre du Commerce, de la consommation et des Petites et moyennes entreprises (Pme) à s’expliquer. Abdou Karim Fofana, de passage à la Radio futurs médias (Rfm), a affirmé que c’est une situation cyclique, contre laquelle des mesures sont prises, qui concerne beaucoup de produits. «Sur l’origine de ces tensions, les effets des changements climatiques ont fortement impacté les récoltes. En Inde par exemple, les inondations ont considérablement réduit les productions, ce qui a conduit à la suspension de l’exportation. Pour ce qui est de l’oignon, c’est le même cas de figure, avec des décalages sur les rendements. C’est le cas pour le Maroc et les Pays-Bas où d’habitude au mois d’août, les productions étaient déjà disponibles», a-t-il expliqué, tout en rappelant que le pays a doublé sa production d’oignon. Selon Abdou Karim Fofana, le Sénégal avait 200 mille tonnes d’oignon en 2012.

