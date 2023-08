Afrique de l’ouest : Aliou Sané intègre le réseau africain des défenseurs des droits de l’homme - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Afrique de l’ouest : Aliou Sané intègre le réseau africain des défenseurs des droits de l’homme Publié le samedi 12 aout 2023 | setal

© Autre presse par DR

Aliou Sané, coordonnateur de “Y en a marre“

Tweet

Le coordonnateur de Y en a marre, Aliou Sané a été coopté pour intégrer le Conseil d’Administration du Réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains (Roaddh). Cette décision a été prise à l’issue de l’Assemblée générale de cette entité sous-régionale, tenue à Lomé, au Togo. Le Roaddh est une Organisation non gouvernementale créée en mai 2005 et qui regroupe les coalitions des défenseurs des droits humains et points focaux des 16 pays membres de l’Afrique de l’Ouest.