Pluies et orages: les prévisions de la météo pour la journée du samedi Publié le samedi 12 aout 2023 | aDakar.com

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

BULLETIN NUMÉRO 1 DE LA JOURNÉE



RÉGION DE DAKAR :



Après les averses reçues par endroits la nuit dernière, le ciel va retrouver son calme, avec des alternances de Soleil et de passages nuageux et quelques gouttes possibles autour de Diamniadio en fin de matinée.

Pas d’orages en vue pour les prochaines heures.



Les activités d’extérieur peuvent se dérouler normalement (commerces, sorties, maçonnerie, linge, etc…).



AUTRES RÉGIONS :



Surveillance BANDE LITTORALE SUD : Après les orages violents qui ont touché les localités de la bande littorale sud la nuit dernière (axe Cap Skiring / Kaolack / Fatick / Joal / Mbour / Popenguine / Thiès / extrême Est de Région Diourbel), le ciel restera assez nuageux dans l’ensemble. Retour d’une atmosphère propice à des chances possibles de formation d’orages isolés (localisés) en cours d’après-midi midi.

Une publication sera faite en cours d’après-midi, si le temps est appelé à se dégrader. Le ciel actuel impose la surveillance.



Conseil : en cas de coups de tonnerre sur les côtes, quitter les plages et se mettre à l’abri (la foudre a beaucoup frappé l’océan la nuit dernière et ce scénario peut se reproduire, car la composition de l’atmosphère n’a pas changé).



Averses se terminant autour de Cap Skiring ce matin, puis averses et orages isolés par endroits sur la Casamance l’après-midi.



AILLEURS, sur les Régions et localités non citées, c’est un temps plutôt calme qui est prévu en journée, avec des passages nuageux.



Noter IMPORTANT : Surveillance d’un nouveau système orageux évoluant entre le Sud de la Mauritanie et l’Ouest du Mali ce matin, et appelé à se renforcer au cours des prochaines heures, pour d’abord apporter des orages sur l’axe Podor / Matam / Kidira / Kédougou d’ici la fin d’après-midi / début de soirée, puis tenter une traversée du Sénégal d’Est en Ouest entre la soirée et la nuit prochaine (À suivre, nous en parlerons au moment venu, à l’avance).