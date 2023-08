Sénégal - Consommation / Quatorze mille tonnes d’oignon attendues d’ici au 25 août, selon Abdou Karim Fofana - adakar.com

Sénégal - Consommation / Quatorze mille tonnes d'oignon attendues d'ici au 25 août, selon Abdou Karim Fofana Publié le samedi 12 aout 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Abdou Karim Fofana

Dakar – Le Sénégal va importer 14.000 tonnes d’oignon entre le 11 et le 25 août, pour parer à la pénurie dont cette denrée alimentaire fait l’objet, a déclaré le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana.



‘’Abdou Karim Fofana a annoncé l’arrivée de 7.000 tonnes d’oignon, vendredi 11 août, et d’autres 7.000 tonnes attendues d’ici au 25 août, afin de réguler le marché’’, rapporte un communiqué du service chargé de la communication de son ministère.



‘’C’est une situation cyclique, contre laquelle des mesures sont prises, une situation qui concerne beaucoup de produits, dont le sucre et le riz’’, a dit M. Fofana, concernant ‘’la spéculation’’ dont les prix de l’oignon font l’objet.



Selon lui, 2.500 tonnes d’oignon ont été importées la semaine dernière, pour atténuer la pénurie.



Même si ‘’l’Inde vient de suspendre ses exportations de riz’’, le Sénégal, lui, ‘’arrive à avoir un quota’’ de ladite céréale, ‘’grâce à ses bonnes relations diplomatiques avec ce pays’’, a signalé le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, également porte-parole du gouvernement.



Selon le service de communication de son ministère, Abdou Karim Fofana a donné ces assurances lors de l’émission ‘’Pencoo’’ de la RFM, dont il était l’invité, ce vendredi.



‘’Les changements climatiques ont fortement impacté les récoltes. En Inde, par exemple, les inondations ont considérablement réduit la production [de riz], ce qui a conduit à la suspension des exportations. C’est le même cas de figure pour l’oignon’’, a-t-il expliqué.



De 200.000 tonnes en 2012, la production d’oignon sénégalaise est maintenant de 400.000 tonnes par an, selon M. Fofana.



Cette quantité ‘’couvre largement les besoins, mais notre pays reste confronté au manque d’infrastructures de stockage’’ de sa production agricole, a-t-il souligné.



‘’En attendant la prochaine saison prévue au mois de janvier au Sénégal, nous avons autorisé les importations d’oignon. Avec le concours des ministères de l’Agriculture et des Affaires étrangères, la tension va s’estomper d’ici à la célébration du Magal’’ prévue début septembre, a assuré le porte-parole du gouvernement.



Une pénurie d’oignon a entraîné la flambée des prix de cette denrée fortement consommée par les ménages.



