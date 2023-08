Coup d’État au Niger: au Sénégal, la possible intervention militaire de la Cédéao divise - adakar.com

Publié le samedi 12 aout 2023 | RFI

Coup d'État au Niger: au Sénégal, la possible intervention militaire de la Cédéao divise

© Présidence par LM

Le président Macky Sall à la cérémonie d`hommages à Amadou Gon Coulibaly

Abidjan, le 14 juillet 2020 - Le chef de l`État Macky Sall a pris part, ce mardi 14 juillet 2020, à Abidjan, en Côte d`Ivoire, à la cérémonie d`hommages à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien décédé. Tweet

Présent à Abuja, le président sénégalais Macky Sall a fait partie des chefs d’État de la Cédéao qui ont décidé d’activer et de déployer la force en attente de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l’ordre constitutionnel au Niger – même si la porte est toujours ouverte à une résolution pacifique. Mais à Dakar, le recours à la force divise.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



« Nous voulons une paix durable au Niger dans une Afrique sans coup d’État. La priorité du continent doit être la lutte contre le terrorisme, la sécurité et le développement avec de l’emploi pour les jeunes. (…) C’est pourquoi, au sein de la Cédéao, nous sommes fermes, ce (coup d’État) est inacceptable. Si les militaires nigériens veulent la paix, qu’ils libèrent le président (Mohamed Bazoum), qu’ils rendent le pouvoir pour un retour à l’ordre constitutionnel », a déclaré le président sénégalais après l’annonce de la Cédéao de déployer sa force en attente. Aissata Tall Sall, la ministre des Affaires étrangères, a, de son côté, expliqué que c’était le « coup d’État de trop ».



À Dakar, une potentielle intervention militaire de la Cédéao au Niger ne fait pas l’unanimité. Plusieurs tribunes ont été publiées pour s’y opposer. Au total, ils sont plus de 170 personnalités du monde politique et de la société civile à avoir signé celle publiée par Seneplus. « Une telle intervention serait une régression dans le cours de l’histoire » et « l’avenir immédiat du Niger doit être déterminé par les Nigériens eux-mêmes », indique la tribune notamment signée par les écrivains Felwin Sarr et Boubacar Boris Diop mais aussi par Birahim Seck, coordinateur de Transparency international à Dakar.