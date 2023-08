Santé : Une équipe médicale sénégalaise réussit une opération pour séparer des jumelles siamoises à l’hôpital Albert Royer de Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Santé : Une équipe médicale sénégalaise réussit une opération pour séparer des jumelles siamoises à l’hôpital Albert Royer de Dakar Publié le vendredi 11 aout 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

hôpital Albert Royer

Tweet

Une équipe constituée de médecins sénégalais locaux de l'hôpital Albert Royer à Dakar a réussi à séparer des bébés siamois lors d'une opération, comme rapporté lors du journal télévisé de la chaîne nationale RTS le jeudi 10 août 2023.



Cette intervention délicate a mobilisé l'expertise de 30 professionnels, dont 6 chirurgiens spécialistes locaux, tous fortement dévoués à leur mission visant à préserver et sauver des vies. L'opération, qui avait pour objectif de séparer les fillettes reliées par un organe vital et sensible - le foie - ainsi que par le sternum, l'os médian de la cage thoracique, s'est déroulée avec succès en l'espace de trois heures.



Après l'intervention, les fillettes ont été placées sous surveillance médicale à l'hôpital Albert Royer pendant quelques jours avant d'être confiées aux mains de leurs parents.



Pour rappel, cet exploit chirurgical est le troisième à être réussi au Sénégal. Elle représente les avancées majeurs de la médecine sénégalaise et dénote du dévouement sans appel de l'Etat du Sénégal à faire du domaine de la santé un secteur au cœur des innovations et d'expériences de qualité.



H.B