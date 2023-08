« Les traîtes sont de l’autre côté » - adakar.com

Khalifa Sall

Certains membres de la coalition Yewwi Askan Wi considèrent Khalifa Ababacar Sall comme un traître allant même jusqu’à exclure la coalition Taxawu Sénégal de la coalition Yewwi Askan Wi.



Le maire de Dakar a promis qu’il ne polémiquera avec personne. Mais, il donne sa définition du mot « traître ». « Le traitre c’est celui avec lequel vous vous êtes battu, celui avec lequel vous avez cheminé et qui a dit devant tous les sénégalais qu’il fera tout pour que vous soyez candidat à l’élection présidentielle.



Il l’a même inscrit dans la charte et subitement cette personne décide de changer d’avis. Lors du vote de loi pour la réhabilitation de Khalifa Sall, les traites décident d’introduire un recours parce qu’ils viennent de découvrir l’injustice politique », a déclaré le maire de Dakar.



Avant d’enchaîner : « ce qu’ils vivent, nous l’avons vécu avant eux, mais dans la dignité. Ils oublient que c’est parce qu’on nous a mis à l’écart qu’ils ont pu se faire une place.



Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui votre candidature est compromise que tous ceux qui ne sont pas avec vous sont des traîtres. Nous n’avons pas les mêmes démarches.



Vous avez choisi le gatsa-gatsa et nous avons opté pour le dialogue. La seule voie d’accéder au pouvoir au Sénégal c’est les élections parce que le Sénégal est une République. Il faut être élégant quelles que soient les épreuves ».



Pour finir, il a souligné dans la coalition Yewwi Askan Wi, il y a les uns, les autres et les etcétéras. Les uns, ils sont trois et ont mis en place la coalition Yewwi Askan Wi.



L’un, Khalifa Ababacar Sall est en voyage, l’autre est en détention et le troisième Serigne Moustapha Sy est injoignable. « Dans la charte de Yewwi Askan Wi toutes les décisions doivent faire l’objet d’un consensus entre ces trois. Donc qui est-ce qui a sorti ce torchon de communiqué ? Comment un locataire peut virer un propriétaire ? », s’interroge-t-il.





Cheikh Moussa SARR