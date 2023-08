Interpellation de Me El Mamadou Ndiaye dans une Affaire d’Escroquerie de 3 milliards - adakar.com

Interpellation de Me El Mamadou Ndiaye dans une Affaire d'Escroquerie de 3 milliards Publié le vendredi 11 aout 2023 | aDakar.com

L'avocat El Mamadou Ndiaye, suspendu par l'Ordre des avocats du Sénégal et responsable de Taxawu Sénégal, a été interpellé par la Sûreté urbaine, jeudi 10 août 2023, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie de 3 milliards liée à des faux baux en centre-ville, renseigne Press Afrik.



Selon les informations relayées par le journal Libération, pas moins de 3 milliards de FCFA ont été escroqués à des investisseurs qui croyaient acheter des terrains en centre-ville avec des documents authentiques. Cependant, lorsqu'ils ont entrepris les démarches de mutation, ils ont découvert que tous les baux étaient frauduleux.



L'enquête, menée par la Brigade des affaires générales (BAG) de la Division des investigations, a révélé que Me El Mamadou Ndiaye était impliqué dans cette affaire. Une partie des fonds en question, notamment 300 millions de FCFA, aurait transité par l'avocat.



Interrogé par Libération lors de l'éclatement de l'affaire, Me El Mamadou Ndiaye avait déclaré : "Je ne peux pas parler de ce dossier dans la presse, puisque l’avocat intervient à titre professionnel. Pour le moment, je préfère ne pas en parler."



Le mis en cause devrait être présenté au Parquet général ce vendredi, dans le cadre de cette affaire qui secoue le monde juridique et financier du Sénégal.



