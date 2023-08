Barthélémy Dias solde ses comptes avec les "Pastéfiens" et les leaders de Yewwi - adakar.com

Barthélémy Dias solde ses comptes avec les "Pastéfiens" et les leaders de Yewwi
Publié le vendredi 11 aout 2023 | pressafrik.com

L'édile de la ville de Dakar, Barthélémy Dias a tenu une conférence de presse jeudi pour s’exprimer sur la réélection du 1er adjoint au maire de Dakar qui a vu Abass Fall membre de l’ex-Pastef perdre ce post, mais aussi sur l’exclusion de Taxaawu Sénégal de la coalition Yewwi Askan Wi. Il a profité de l’occasion pour solder ses comptes avec eux.



A en croire Dais-fils, ce sont les membres de Pastef proposés au bureau qui ont décliné les propositions. Il informe qu'il s'agit de deux postes qui ont redistribué à Benno Bokk Yaakaar et Wallu Sénégal. Dans cette liste qui a été initialement faite, des membres de Pastef ont été inclus selon le maire de la ville, en, brandissant le document face aux journalistes.



Il a estimé qu'il y a eu une volonté de manipulation à la suite de cette élection a désormais un bureau municipal sans membre de Pastef car, d'après Abass Fall, Mami Awou Niang, qui représentait le parti d’Ousmane Sonko, est exclue.



Evoquant l’exclusion de Taxaawu Sénégal de la coalition Yewwi Aksan Xi par la conférence des leaders, Barthélemy Dias considère que dans cette histoire, "les autres et les etcétéras" attisent les braises pour "diaboliser Khalifa Ababacar Sall et gagner des voix en plus" étant donné que Ousmane Sonko n'est plus de la course.



Par ailleurs, il a répondu à ceux qui qualifient de traîtres les membres de Taxawu Sénégal. « Quand on parle de traître, il faut aller les chercher du côté de ceux qui ont boudé le vote réhabilitant Khalifa Ababacar Sall à l'Assemblée nationale alors qu'ils s'étaient engagés pour que ce dernier retrouve ses droits" a déclaré Diaz-fils. Pour ce dernier, ces "gens" (Pastef) "viennent de découvrir l'injustice du monde politique ».



L'édile de la ville les invite donc à plus de sérénité. « Ce qu'ils vivent, nous l'avons vécu avant eux, mais dans la dignité. Ils oublient que c'est parce qu'on nous a mis à l'écart qu'ils ont pu se faire une place. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui votre candidature est compromise que tous ceux qui ne sont pas avec vous sont des traîtres. Vous ne pouvez pas faire vos bêtises et nous faire porter la responsabilité. Nous n'avons pas les mêmes démarches. Vous avez choisi le gatsa-gatsa et nous avons opté pour le dialogue. Un dialogue auquel vous avez refusé de participer. Nous sommes au Sénégal et ici la conquête du pouvoir se fait uniquement par voie électorale ».