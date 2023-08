Sénégal : Juan Branco demande la libération des prisonniers politiques - adakar.com

Sénégal : Juan Branco demande la libération des prisonniers politiques Publié le vendredi 11 aout 2023

Me Juan Branco en conférence de presse

L’avocat franco-espagnol Juan Branco a exigé la libération de tous les prisonniers politiques sénégalais lors de sa première apparition publique officielle depuis son retour en France.



Arrêté pour complotisme et désinformation en Mauritanie puis remis aux autorités sénégalaises vendredi, l’avocat de l’opposant Ousmane Sonko avait été expulsé lundi dernier.



"J'invite Macky Sall à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre encore une fois cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l'invite à faire cesser les violences qu'il inflige à Ousmane Sonko, à le laisser se présenter librement aux élections," défend l’avocat.



Deux jours après l’arrestation d’Ousmane Sonko, l’avocat français avait fait une apparition surprise lors d’une conférence de presse à Dakar. Il y exposait les crimes du gouvernement sénégalais, photos à l’appui.



Durant son séjour en prison, Juan Branco affirme avoir été témoin de ces violences qu’il dénonçait.



"J'ai vu des corps qui ont été traversés par des balles. J'ai vu ces blessures dont on m'avait fait transmettre les photographies, les preuves documentaires qui ont été adressées à la Cour pénale internationale et aux juridictions françaises. Je les ai vus de mes propres yeux," déplore Branco.



En juin, Juan Branco avait annoncé avoir déposé une plainte en France contre le Président Macky Sall et d’autres membres de son gouvernement pour "crimes contre l’humanité".



Une accusation considérée comme "infantile et puérile" par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall.