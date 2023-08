Pluies et orages: les prévisions de la météo pour les prochaines 24 heures - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Pluies et orages: les prévisions de la météo pour les prochaines 24 heures Publié le jeudi 10 aout 2023 | aDakar.com

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Hivernage 2015 en plein ramadan Dakar reçoit sa première pluie

Ce jeudi 09/ juillet 2015 au milieu du mois béni du ramadan Dakar a reçu sa première pluie Tweet

Bulletin météo soir: du 10/08/23 à 21h00 au 11/08/23 à 21h00.



Au cours de cette soirée allant à la nuit, des manifestations pluvio-orageuses d’intensités variables intéresseront les ré- gions Est (Bakel, Sud Matam et Tambacounda), Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) et probablement le Centre-sud (Kaffrine, Kaolack et Fatick).



Ces activités pluvieuses à caractère orageux toucheront en début de validité les localités Sud-est et finiront tard dans la nuit dans les zones Sud-ouest et Centre-sud.



Demain, le temps demeura instable sur une bonne partie du pays surtout sur les régions Sud et Centre.



La sensation de chaleur restera marquée à l’intérieur du pays particulièrement au Centre et Nord-est avec des températures maximales journalières qui oscilleront entre 37 et 42°C.



Les visibilités seront globalement bonnes sur le pays.



L’ANACIM vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous demain dans la matinée pour un nouveau bulletin !