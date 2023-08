Médias: la CAP rappelle “à tous, quelles que soient leurs appartenances politiques et religieuses, que les professionnels des médias et les entreprises de presse ne sont pas leurs adversaires“ (Communiqué) - adakar.com

Médias: la CAP rappelle "à tous, quelles que soient leurs appartenances politiques et religieuses, que les professionnels des médias et les entreprises de presse ne sont pas leurs adversaires" (Communiqué) Publié le jeudi 10 aout 2023

La Coordination des Associations de Presse (CAP) a appris avec consternation l'attaque incendiaire contre la station de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) à Kolda. Cet acte ignoble aurait pu attenter à la vie d'innocents agents de cette antenne.



La CAP condamne fermement cette attaque ignoble et témoigne toute sa solidarité à cette entreprise de presse qui est et doit rester un patrimoine de tous les Sénégalais sans exception.



La Coordination des Associations de Presse en profite pour rappeler à tous, quelles que soient leurs appartenances politiques et religieuses, que les professionnels des médias et les entreprises de presse ne sont pas leurs adversaires.



La CAP rappelle que les portes du CORED sont largement ouvertes à tous compatriote et hôte du Sénégal de toutes les obédiences pour recevoir leurs plaintes afin d'éviter un recours à la violence aux conséquences dommageables.



Fait à Dakar, le 9 août 2023.

La Coordination des Associations de Presse du Sénégal (CAP)