Le divorce est désormais consommé entre la coalition Yewwi Askan Wi et le Mouvement Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Dans une déclaration, la grande coalition de l'opposition a acté sa séparation avec le mouvement politique de l'ancien maire de Dakar.



Le prononcé du divorce est consécutif à l'élection du Conseil municipal de la Ville Dakar, dirigé par le maire Barthélémy Dias.



La pompe de discorde, après de longs mois de brouille, est née de l'éjection de Abass Fall, coordonnateur de PASTEF à Dakar de son poste de 1er adjoint au maire de la ville de Dakar.



Le prétexte de la réélection du bureau du Conseil municipal est là décision de justice cassant sa composition pour non respect de la parité.



A l'arrivée, sans tenir compte de l'accord ficelé dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi, c'est Ngoné Mbengue, de Taxawu Sénégal qui s'empare du poste de 1er adjoint au maire de la Ville de Dakar. Une "trahison" pour PASTEF et Yewwi Askan Wi qui accusent Khalifa Sall et cie de collusion avec Macky Sall et le Benno Bokk Yakaar.



"Ce mercredi 09 août au Conseil municipal de Dakar, Taxawu Sénégal a clairement posé un acte de trahison d’un de ses colistiers le PASTEF, au moment où le Président Ousmane Sonko, parrain de la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar, traverse une épreuve pénible ; et a ouvertement manifesté son alliance avec I’APR/BBY. La Coalition Yewwi Askan Wi condamne cette forfaiture contre le parti PASTEF et considère que Taxawu Sénégal vient de consommer définitivement la rupture avec elle", a clairement indiqué Yewwi Askan Wi dans un communiqué.



La coalition de l'opposition prend ainsi "le peuple sénégalais à témoin sur la fin de son compagnonnage avec Taxawu Sénégal".



Une déclaration qui n'agrée pas les partisans de Khalifa Sall qui assurent que leur leader est l'initiateur de la coalition Yewwi Askan Wi et qu'il n'a aucunement violé la Charte de ladite coalition politique.



Makhtar C.