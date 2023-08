Election présidentielle: Ousmane Sonko rayé de la liste des candidats en lice - adakar.com

Election présidentielle: Ousmane Sonko rayé de la liste des candidats en lice Publié le jeudi 10 aout 2023 | aDakar.com

Le leader du Pastef, parti dissous le mois dernier, Ousmane Sonko est annoncé rayé de la liste des candidats à la présidentielle prévue en février 2024, a-t-on appris du journal l'observateur ce jeudi 10 août 2023.



Cette décision de radiation d'Ousmane Sonko est relative à sa condamnation le 1er juin 2023 dans l'affaire Sweat Beauté, où il a été condamné à 2 ans de prison par contumace. une posture qui le déchoir de tous ses droits civiques et le rend inéligible pour les prochaine élections présidentielle, comme le stipule l'article 29 du code électoral, "ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime (...) ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessous sous réserve des dispositions L28, ceux qui sont en état de contumace (...)".



Cette décision a été transmise depuis environ trois semaines, au ministère de l'Intérieur par le ministère de la Justice, à travers une liste comportant des personnes dont les condamnations ont des conséquences sur leurs droits civiques. Dans cette liste figure le nom d'Ousmane Sonko.





H.B