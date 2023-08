Le Pastef non inquiet de l’éligibilité de son leader Ousmane Sonko - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Pastef non inquiet de l’éligibilité de son leader Ousmane Sonko Publié le jeudi 10 aout 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Tweet

Suite à la parution à la une des quotidiens sénégalais évoquant la radiation d'Ousmane Sonko de la liste des candidats à l'élection de 2024, Le Pastef les patriotes par la voix de son secrétaire national El Malick Ndiaye dit ne pas être inquiet de cette information mensongère.



Dans une publication sur X (Twitter) datant de ce jeudi 10 août 2023, le sécrétaire national a écrit: "Ne nous attardons pas sur les balivernes du quotidien des milles collines qui est dans son jeu favoris. Encore une fois le président

Ousmane Sonko

reste le plus éligible des candidats et n’aura pas de problème de quitus fiscal aussi".



Poursuivant sa pensée, dixit, "Concentrons-nous sur sa libération et sur celle des otages politiques. Il continue sa résistance sous une autre forme. Il se sacrifie une fois de plus pour son PEUPLE. À ce même PEUPLE de le libérer, de porter sa candidature et de faire de lui son prochain président".



Pour rappel, Ousmane Sonko a été arrêté et emprisonné depuis le 31 juillet dernier.





H.B