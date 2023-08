Sécurité renforcée pour le Magal de Touba : 6 500 forces de l’ordre mobilisées - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sécurité renforcée pour le Magal de Touba : 6 500 forces de l’ordre mobilisées Publié le jeudi 10 aout 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Les forces de l`ordre déployées en nombre dans les rues de Dakar

Dakar, le 17 juin 2022 - les forces de l`ordre déployées en nombre dans les rues de Dakar, ont empêché la tenue de la manifestation projetée par la coalition de l`opposition Yewwi Askan Wi, à la place de la Nation. Tweet

Le Lieutenant-Colonel Alioune Diop, commandant de la Légion de gendarmerie de Thiès, a annoncé le déploiement de 6 500 éléments des forces de l'ordre à Touba pour le besoin de la 129ème édition du grand Magal garantir la sécurité des participants et des biens, renseigne eMédias.



Lors d'une réunion nationale dédiée aux préparatifs du grand Magal de Touba, le Lieutenant-Colonel Diop a déclaré que 2 500 gendarmes seront déployés dans la ville religieuse, avec une présence sur place cinq jours avant le début de l'événement. De plus, la police va contribuer à la sécurité avec un effectif de 4 000 agents.



Pour assurer une gestion optimale de la sécurité, la gendarmerie a annoncé la mise à disposition de 50 motocyclistes et de 3 avions ultra légers motorisés (ULM) qui fourniront des images en temps réel des éventuels embouteillages, permettant ainsi une intervention rapide. En outre, environ 1 000 barrières seront installées pour faciliter les opérations de sécurisation le long des axes routiers menant à la cité religieuse de Touba.



La sécurité reste une priorité majeure pour le Magal de Touba, et les autorités s'efforcent de garantir le bon déroulement de cet événement majeur qui rassemble chaque année des milliers de fidèles et de visiteurs.





H.B