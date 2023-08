Se nourrir ou pas : au Sénégal, le dilemme du prisonnier Sonko - adakar.com

Se nourrir ou pas : au Sénégal, le dilemme du prisonnier Sonko
Publié le jeudi 10 aout 2023 | Jeune Afrique

© Autre presse par dr

Sénégal: l’opposant Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse

Incarcéré depuis le 31 juillet, le principal opposant de Macky Sall s’affaiblit de jour en jour. La coalition Yewwi Askan Wi « l’implore » de mettre un terme à sa grève de la faim.



À l’Hôpital principal de Dakar, où il a été transféré le 6 août, Ousmane Sonko refuse toujours de cesser sa grève de la faim, et ce malgré les appels réitérés de différentes personnalités de l’opposition. « Nous vous implorons solennellement […] de mettre un terme à cette diète pour remporter ensemble la victoire contre Macky Sall, obnubilé par sa haine démesurée et son obscurantisme », ont ainsi écrit les leaders de Yewwi Askan Wi (YAW), la principale coalition de l’opposition, dans un message adressé au maire de Ziguinchor et rendu public le 8 août. « Nous, [vos] fidèles et éternels compagnons, estimons que nous [en] sommes à un épisode crucial, exigeant que vous gardiez intactes vos facultés physiques et mentales, — épisode qui nous mènera inéluctablement au pouvoir en 2024 », ajoutent les signataires.