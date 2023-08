Au Sénégal, pourquoi l’entrée en production des gisements pétro-gaziers est (encore) reportée

© aDakar.com par BL

Visite de la ministre du Pétrole et des Énergies au Wharf Pétrolier du Port de Dakar et au dépôt des produits blancs

Dakar, le 21 avril 2022 - La ministre du Pétrole et des Énergies en visite au Wharf Pétrolier du Port autonome de Dakar et au dépôt des produits blancs de Potou pour s`enquérir du déchargement et du ravitaillement en hydrocarbures.