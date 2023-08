La police veut identifier 15 suspects dans une intrusion à l’ambassade du Sénégal - adakar.com

La police veut identifier 15 suspects dans une intrusion à l'ambassade du Sénégal Publié le jeudi 10 aout 2023

© Autre presse par DR

La police d’Ottawa demande l’aide du public pour identifier 15 personnes accusées d’avoir pris d’assaut l’ambassade du Sénégal, la semaine dernière.



Dans un communiqué, le Service de police d’Ottawa indique que lors d’une manifestation le 1er août, un peu avant midi, un groupe de manifestants s’est introduit de force à l’intérieur de l’ambassade, située rue Kent.





L’ambassade du Sénégal indique dans un communiqué que des individus ont investi ses locaux et ont fait preuve d’une «violence inacceptable» à l’endroit des agents et des usagers présents sur les lieux.



Selon l’ambassade, les manifestants se sont attaqués à l’intégrité physique des agents qui tentaient de les raisonner et ils ont causé des dommages aux équipements.



Une vidéo publiée sur Facebook ce jour-là par une personne sympathisante des manifestants semble montrer le groupe pénétrant dans l’ambassade.



La vidéo montre le groupe se frayant progressivement un chemin à travers une porte depuis une salle d’attente jusqu’au bureau de l’ambassade, situé dans un immeuble de bureaux commun de faible hauteur.



On y voit aussi au moins un homme chanter en faveur de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko. Ce dernier est accusé d’insurrection et a récemment été hospitalisé pendant une grève de la faim, déclenchant des manifestations au Sénégal.



Il y avaient également des chants accusant le président Macky Sall d’être un meurtrier.



La vidéo montre de petites échauffourées, des peintures à la bombe sur les murs et une personne lançant ce qui semble être un œuf vers le plafond. Certains membres de la foule ont jeté de la poudre sur les personnes qui tentaient de les repousser.



L’ambassade indique qu’elle a suspendu les activités consulaires, comme le traitement des passeports, jusqu’à ce qu’elle puisse rouvrir en toute sécurité.



La police souhaite accuser 15 suspects de voies de fait, de méfaits de plus de 5000 $, d’entrée par effraction et de complot visant la perpétration d’un acte criminel.



La police d’Ottawa n’a pas confirmé que la vidéo correspond bel et bien à cet événement, mais elle a publié des images de plusieurs personnes qui semblent être celles de la vidéo Facebook. Le corps policier demande à toute personne pouvant les identifier de contacter la police ou l’organisme Échec au crime.